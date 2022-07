Mondiaux d'athlétisme - Paulien Couckuyt avance en demi-finales du 400m haies

(Belga) Paulien Couckuyt s'est qualifiée pour les demi-finales du 400m haies des Championnats du monde d'athlétisme, mardi, à Eugene, aux Etats-Unis.

Placée au couloir N.5, la Belge a terminé quatrième de la première série en 55.42. Son record de Belgique est fixé à 54.47 depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier. La série a été remportée, en 53.95, par l'Américaine Sydney McLaughlin, championne olympique et détentrice du record du monde de la distance (51.41). L'Ukrainienne Anna Ryzhykova (54.93) et l'Espagnole Sara Gallego (55.09), respectivement deuxième et troisième, décrochent aussi une qualification directe pour les demi-finales. Couckuyt, 25 ans, termine avec le 17e temps total de ces séries. La plus rapide a été la Néerlandaise Femke Bol (53.90) devant McLaughlin et la championne du monde en titre, l'Américaine Dalilah Muhammad (54.45). Les quatre premières de chacune des cinq séries et les quatre meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées mercredi à 18h15 (jeudi 3h15 heure belge).