Il avait oublié qu'il avait des enfants: l'anecdote effrayante d'un joueur de rugby anglais

Le monde du rugby est en pleine prise de conscience. En effet, depuis quelques mois, de nombreuses questions circulent sur les risques de ce sport de contact au niveau neurologique. Ryan Jones, par exemple, a récemment confirmé avoir été diagnostiqué d'une démence précoce en raison, selon ses médecins, de nombreux contacts à la tête.

Dans TalkSports, le joueur anglais Joe Marler a lui aussi confié avoir vécu une expérience pour le moins effrayante. Après un gros contact avec un équipier, il a été pris en charge par le staff médical. C'est là qu'il a vécu quelque chose qu'il n'oubliera jamais. "J'étais dans les vapes et je me souviens qu'après avoir été dans la salle de physio, le responsable des équipements est entré. Je me suis effondré et je n'avais aucun souvenir d'avoir eu des enfants. Cela m'a vraiment fait peur", a-t-il expliqué.

Nombreux sont les joueurs à demander que la sensibilisation soit plus importante au sujet des commotions cérébrales, pour permettre aux joueurs de faire le choix de jouer en connaissant les risques du métier.