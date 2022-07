Ambition, approche, personnalité: l'entraîneur du Standard vous dit tout sur la nouvelle saison (vidéo)

C'est reparti ! La Pro League reprendra ses droits ce soir, avec le duel entre le Standard et La Gantoise, prévu à 20h45. Une saison que les Rouches abordent avec un nouvel homme fort sur le banc. Ronny Deila a accepté de se confier au micro de Vincent Legraive, histoire de préfacer une saison qui s'annonce importante.

Après une saison difficile, terminée à la 14ème place et sans aucune gloire, les Rouches veulent rebondir. Pour Ronny Deila, il est temps de relancer la machine liégeoise. "Il faut changer une tendance qui était négative. Jusqu’ici, nous avons bien travaillé, mais maintenant, place aux matchs. Il y aura des hauts et des bas et ce sera important d’apprendre à se connaître, pour construire une harmonie, une confiance et s’améliorer avec ces expériences", nous explique l'entraîneur norvégien.

"Nous rêvons de retrouver l'Europe"

Pour lui, le Standard peut déjà se montrer ambitieux et doit croire en un retour au tout premier plan dans notre pays. Le tout rapidement. "L’ambition est de s’améliorer, mais on doit savoir d’où l’on vient et être meilleur qu’à ce moment-là", explique d'abord Deila. "Il faut de bons moments avec les supporters, jouer un bon football et remarquer une progression. Nous rêvons tous de retrouver l’Europe, ce club l’a déjà fait de nombreuses fois, nous devons avoir l’ambition de gagner quelque chose et de nous montrer en Europe. C’est possible, dès cette année. Mais encore une fois, on peut le vouloir autant qu’on veut, tout dépendra de nos performances sur le terrain, si elles sont suffisamment bonnes, on aura une chance", poursuit-il.

Ronny Deila est connu pour être une personnalité particulière. Très passionné, il peut craquer lorsque son équipe glane d'importants points. "Je suis passionné, j’ai beaucoup d’émotions et elles sont faciles à voir", rigole le Norvégien. "Ceux qui me connaissent savent que j’ai du rock and roll en moi. J’espère que ce sera une émotion positive, mais être au standard, ce n’est pas un boulot, c’est un mode de vie. Tu veux réussir quelque chose, créer quelque chose et je peux promettre à tout le monde que nous travaillons dur pour avoir une bonne équipe".

Alors le Standard va-t-il relever la tête et se replacer dans la course cette saison ? Premier élément de réponse dans quelques heures.