Mondiaux d'athlétisme - Norah Jeruto domine le 3.000m steeple dames

La Kazakhe Norah Jeruto est devenue championne du monde du 3.000m steeple féminin, mercredi, aux Mondiaux d'athlétisme d'Eugene, aux Etats-Unis.

Jeruto a mené la course pratiquement du début à la fin. Elle s'est imposée en 8:53.02, nouveau record des championnats. Kényane d'origine, Jeruto, 26 ans, a été naturalisée kazakhe et représente ce pays depuis le 30 janvier dernier. Elle n'avait jamais concouru en championnat chez les seniors, ayant dû patienter plusieurs années avant de pouvoir représenter le Kazakhstan. Deux Ethiopiennes l'accompagnent sur le podium, Werkuha Getachew (8:54.61), deuxième, et Mekides Abebe (8:56.09), troisième.