Pas de Belges en finale: Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée sont éliminés en demi-finales du 400m

Dylan Borlée très heureux

"Si on m'avait dit ça en début d'année, j'aurais signé à cinq mains", s'est exclamé le cadet de la célèbre fratrie.

"Évidemment que je voulais battre mon record personnel (45.18, le 18 juin dernier, ndlr) et pourquoi pas passer sous les 45 secondes. Malheureusement ce n'est pas le cas mais c'est une grande saison pour moi. J'essaie de prendre ce qui vient et j'ai savouré le fait d'être ici. Je me suis battu et j'ai signé le 2e temps de ma carrière", a dit le Bruxellois de 29 ans, 5e de sa demie en 45.41. "Je rêvais de parvenir à faire ça, même l'année dernière."

Celui qui disputait ses premiers Mondiaux en individuel s'est dit très fier de ce qu'il a pu montrer après "avoir eu très dur après les Jeux Olympiques de Tokyo". "Être ici, dans ce stade, avec les meilleurs du monde, et faire ce très bon chrono me rend fier. Évidemment que j'aurais voulu faire mieux car je suis un compétiteur. Je vais bosser pour y arriver, je suis persuadé d'encore pouvoir m'améliorer."

Fort de toute l'expérience engrangée sur le tartan du Hayward Field, Dylan Borlée est désormais impatient de disputer le relais 4x400 mètres dans l'Oregon, avant de se tourner vers l'Euro de Munich (15-21 août). "J'ai énormément appris ici, sur la façon dont je dois courir et me sentir. Cela va rester gravé en moi. Je me réjouis d'être à l'Euro mais d'abord, place au relais."

Alexander Doom est satisfait

"Je ne peux qu'être content de terminer à cette place pour mes premiers Mondiaux en individuel", s'est réjouit le champion du monde de 4x400m en salle avec les Tornados.

Parti du couloir N.7, Doom a vu le Jamaïcain Nathon Allen, placé à l'extérieur, rapidement abandonner la course. "C'est dommage car je cours à l'aveugle, comme en séries. J'aurais espéré avoir quelqu'un en point de mire mais il a arrêté après 20 mètres J'ai tout essayé, je n'avais pas grand-chose à perdre", a dit celui dont le record personnel est de 45.34. Le double champion de Belgique de la distance, qui a ressenti "de meilleures sensations qu'en séries", se tourne désormais avec confiance vers le relais 4x400 mètres, auquel il prendra part avec les Tornados samedi lors des séries.

Outre Doom, la Belgique comptera sur trois autres demi-finalistes avec Kevin et Dylan Borlée (400m) ainsi que Julien Watrin (400m haies). "Cela donne énormément de confiance et Julien a aussi prouvé qu'il était très affuté. Je pense que tout est possible même si les Américains, à domicile, me semblent hors de portée. Tout est ouvert derrière. Au début, on pouvait peut-être craindre le Botswana mais je pense qu'on doit être capable de rivaliser. On doit assurément se battre pour les médailles", a ponctué le pensionnaire de l'AVR.

Kevin Borlée mitigé

Kevin Borlée, cinquième de sa demie des Mondiaux d'athlétisme et pas qualifié pour la finale, a signé le meilleur chrono des trois Belges engagés sur le 400 mètres, mercredi à Eugene. Il a estimé avoir commis quelques imperfections. "Je ne me sens pas super bien pendant la course mais je fais quand même mon 2e chrono de l'année", a dit le médaillé de bronze à Daegu en 2011, 5e de la 3e demie en 45.26.

"Je sais que je suis en forme mais ma course n'est pas parfaite. Je ne dis pas que je pouvais aller chercher les 44.70 (pour figurer dans les trois premiers et se qualifier pour la finale, ndlr) mais je sais qu'il y avait quelques imperfections. Elles sont peut-être dues au manque de rythme et de confiance que je n'ai pas emmagasinés avant de venir ici", a analysé le Belge de 34 ans, qui dispute ses septièmes Mondiaux.

Kevin Borlée a signé le 12e temps des demi-finalistes, devant Dylan Borlée (45.41) et Alexander Doom (45.80), de bon augure pour le relais 4x400 mètres dont les séries sont prévues samedi. "C'est clair que nous avons une belle densité avec nous trois et Julien (Watrin, demi-finaliste du 400m haies, ndlr), qui est en super forme. On sait jouer des coudes et on sera présent. On va jouer notre va-tout. On a une bonne équipe et on va tenter d'aller chercher un bon résultat."

Pour sa sixième apparition sur le tour de piste en individuel, Kevin Borlée a une nouvelle fois atteint les demi-finales, comme en 2009, 2011, 2013, 2015 et 2017. Il n'était pas qualifié pour le 400 m individuel en 2019.