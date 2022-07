Philippe Gilbert annonce où et quand il prendra sa retraite: vous êtes tous invités

Philippe Gilbert avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière avant de prendre une retraite bien méritée. Il a désormais révélé en détails où et comment se déroulera sa dernière course.

C'est à Valkenburg aux Pays-Bas, là où il a remporté son titre mondial en 2012, que Philippe Gilbert organisera son évènement d'adieu au cyclisme professionnel, le 15 octobre, a annoncé le coureur liégeois.

"Vraiment très enthousiaste de partager cette nouvelle: je serai officiellement retraité le 15 octobre au Cauberg, là où j'ai décroché ma plus belle victoire. J'espère vous y voir", a écrit Philippe Gilbert, 40 ans depuis le 5 juillet, ponctuant son annonce avec l'image d'un arc-en-ciel.

C'est en effet le 23 septembre 2012 que Philippe Gilbert était devenu champion du monde revêtissant le maillot arc-en-ciel à l'issue d'une course de 267,4km entre Maastricht et Valkenburg. Il y avait devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen et l'Espagnol Alejandro Valverde.

Philippe Gilbert tirera alors un trait sur sa belle carrière lors de cet évènement là où il s'est imposé aussi à quatre reprises dans l'Amstel Gold Race.

Sont au programme une Phil's Last Race, une randonnée cycliste de 65 km pour le grand public sur et autour du parcours des Mondiaux 2012 et un critérium au terme duquel Philippe raccrochera symboliquement son vélo. Pour participer à cette course, vous pouvez vous inscrire ici.

Un palmares de géant

Le Belge a remporté 80 victoires au fil de 20 années de carrière s'imposant notamment dans quatre des cinq Monuments: Paris-Roubaix (2019), le Tour des Flandres (2017), Liège-Bastogne-Liège (2011), et le Tour de Lombardie, à deux reprises (2009 et 2010). Il ne lui manque que Milan-Sanremo.

Deux fois champion de Belgique sur route et une fois en contre-la-montre, il a gagné onze étapes dans les trois Grands Tours, levant aussi entre autres les bras à Paris-Tours (2008 et 2009), à la Clásica San Sebastián (2011), à la Flèche Wallonne (2011) ou à la Flèche Brabançonne.

Engagé pour la 13e fois au Tour de France cette année, Philippe Gilbert a remporté pour l'heure sa dernière course le 8 mai dernier : le classement final des Quatre Jours de Dunkerque. Il s'était adjugé trois jours plus tôt la 3e étape mettant fin ainsi à deux ans et demi sans victoire.