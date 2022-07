WTA Hambourg - Maryna Zanevska en demi-finale: "Très satisfaite de l'attitude que j'ai affichée"

(Belga) Maryna Zanevska (WTA 72) avait le sourire, jeudi, après s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 250 sur terre battue de Hambourg, doté de 251.750 dollars. La Belge d'origine ukrainienne, tête de série N.7 du tableau, a battu la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 35), tête de série N.4, 6-4, 7-5 après 1h36 de jeu.

"Je suis très heureuse du résultat", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je n'avais pas énormément d'attentes en arrivant ici, car je n'avais pas eu une préparation optimale. Je me suis dit que j'allais suivre le mouvement, voir comment je me sentais au fil des jours et je suis dès lors ravie de me retrouver en demi-finale. Ce fut un match difficile contre Sasnovich, très intense. J'ai dû rester concentrée du début à la fin. Ce n'était pas évident, mais je suis très satisfaite de l'attitude que j'ai affichée et d'avoir pu m'imposer en deux sets. Je n'avais pas gagné beaucoup de matches ces derniers temps, mais j'ai essayé de remettre mon ouvrage sur le métier après la saison sur gazon afin de retrouver mon jeu. Et je me suis dit que les résultats finiraient bien par arriver." Pour sa première demi-finale WTA de l'année, Maryna Zanevska sera opposée à l'Américaine Bernarda Pera (WTA 81), lauréate de son tout premier titre à la WTA dimanche dernier à Budapest. La gauchère née à Zadar, 27 ans, a battu pour sa part la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 96) 6-3, 6-1. "Je me rappelle déjà avoir affronté Pera, mais je vais en parler plus en détails avec mon coach", a-t-elle poursuivi. "De toute façon, à ce stade du tournoi, je sais qu'il faudra sortir un grand match et être forte mentalement dans les moments importants." (Belga)