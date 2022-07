Challenger de Pozoblanco - Michael Geerts éliminé au 2e tour

(Belga) Michael Geerts a été éliminé au 2e tour (8e de finale) du tournoi de tennis Challenger de Pozoblanco, joué sur surface dure et doté de 45.730 euros, jeudi en Espagne.

Geerts, 238e mondial, s'est incliné 6-1, 6-3 contre le Français Antoine Escoffier, 193e mondial et tête de série N.8. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes. Escoffier rencontrera au tour suivant son compatriote Constant Lestienne, 119e mondial et tête de série N.2, ou le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 376). Geerts est le seul Belge présent en Espagne.