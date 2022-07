Mondiaux d'athlétisme - Shericka Jackson titrée sur 200m dames avec le 2e chrono de l'histoire

(Belga) La Jamaïcaine Shericka Jackson a remporté le 200m dames des Mondiaux d'athlétisme, jeudi, à Eugene, aux Etats-Unis. En 21.45, Jackson réalise le deuxième temps de l'histoire, à 11 centièmes du record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (21.34), qui tient depuis 1988.

La Jamaïcaine s'empare du record des championnats du monde qui appartenait à la Néerlandaise Dafne Schippers (21.63). Jackson a devancé sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21.81), championne du monde du 100m dimanche passé à Eugene. La Britannique Dina Asher-Smith, tenante du titre, a complété le podium en 22.02. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, double championne olympique en titre du 100m et du 200m, a dû se contenter de la septième place en 22.39. Vice-championne du monde du 100m dans ces Mondiaux, Jackson, 28 ans, décroche son premier sacre individuel. Son palmarès comprenait deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques, sur 400m à Rio de Janeiro en 2016 et sur 100m à Tokyo l'an passé. Aux Mondiaux, elle avait également pris le bronze sur 400m à Pékin en 2015 et à Doha en 2019. (Belga)