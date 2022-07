Le mercato EN DIRECT: l'heure du choix pour 3 Diables Rouges

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Charles De Ketelaere à l'AC Milan, ce n'est pas encore fait, mais on s'en rapproche. Sky Italia évoque une offre à venir de 35 millions d'euros pour convaincre le Club de Bruges, offre qui est attendue aujourd'hui. Leeds en a déjà offert 37. "Nous sommes confiants, c'était une bonne rencontre", avait précisé Paolo Maldini après son passage en Belgique pour discuter de ce transfert.

Adnan Januzaj n'a pas de contrat, mais il compte des prétendants. Selon AS, 4 clubs sont en lice pour recruter l'ancien de la Real Sociedad. Naples, Everton, Séville et West Ham lui auraient tous offert un contrat. Il a aussi refusé une offre du Qatar.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Januzaj est en vacances mais doit maintenant faire son choix pour avoir une chance, même minime, d'être impliqué avec la Belgique à la Coupe du Monde au Qatar.

Un autre Diable Rouge intéresserait d'ailleurs Everton. Selon le Guardian, Leander Dendoncker est dans le viseur de Franck Lampard. Avec une seule année de contrat à Wolverhampton, il est perçu comme une solution financièrement intéressante.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le PSG pourrait déjà se séparer de Georginio Wijnaldum, un an à peine après son arrivée dans la capitale. Le joueur néerlandais intéresserait l'AS Rome, qui pourrait l'accueillir sous forme de prêt.

Dani Alves ne s'arrêtera jamais. Le Brésilien va jouer au Mexique et s'engager au Club Universidad Nacional, qui récupère le défenseur laissé libre après un retour contrasté au FC Barcelone. Dani Alves continue donc à jouer malgré ses 39 ans.

Le milieu de terrain anglais, Jesse Lingard, en fin de contrat à Manchester United, s'est engagé jeudi pour une saison avec le promu Nottingham Forest, a annoncé Miltiadis Marinakis, le fils du propriétaire du club, sur son compte Twitter. "Bienvenue Jesse Lingard", a-t-il écrit au-dessus d'une photo de lui avec le joueur tenant son nouveau maillot, un message retweeté par le compte du club qui n'a pas encore communiqué directement sur le sujet.

L'Olympique Lyonnais est proche de récupérer Nicolas Tagliafico. Le joueur va quitter l'Ajax contre 4 millions d'euros, selon le Guardian, qui annonce une visite médicale dans la journée avant la signature d'un contrat de 3 ans.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Club de Bruges veut réaliser un coup fumant sur le mercato. Selon le Nieuwsblad, le club envisage en effet de s'attacher les services de Maxi Gomez, qui compte plus de 50 buts en Liga et joue à Valence. L'opération coûterait entre 10 et 15 millions d'euros.

Seraing a annoncé que Sami Lahssaini allait finalement rester une saison de plus. Le joueur de Metz, descendu en Ligue 2, est prêté une saison supplémentaire.