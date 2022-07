"C'est un p***** de monstre !": impressionné, Lance Armstrong encense Wout Van Aert (vidéo)

Lance Armstrong fait partie de ceux qui sont sous le charme de Wout Van Aert. Le coureur américain, qui a été privé de ses 7 titres sur la Grande Boucle après un scandale lié au dopage, n'a pas caché son respect, voire son admiration pour le coureur belge. Encore brillant hier, Wout Van Aert a réussi à glaner une place sur le podium de l'étape et s'est déjà assuré de repartir avec la maillot vert s'il voit l'arrivée à Paris.

Dans son podcast, Armstrong n'a pas tari d'éloges. "C'est un putain de monstre", a même lancé l'ancienne gloire du cyclisme. "Honnêtement, je ne comprends plus ce sport. Et je ne veux rien dire de mal par là. Souvent, je ne comprends plus la tactique, surtout quand il y a un monstre Van Aert dans le peloton. Je pense qu'il peut gagner le Tour un jour, oui", a-t-il détaillé ensuite, le comparant, par son gabarit, à Miguel Indurain, cinq fois vainqueur du Tour. "Il ne grimpe pas aussi explosivement que Vingegaard ou Pogacar et ces gars-là seront là pendant un moment. Et il est certainement possible qu'il fasse partie de ces coureurs qui ont une mauvaise journée dans un grand tour, où il perd tout. Mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé", a analysé l'Américain au sujet du Belge.

Des propos qui, sans doute, raisonneront longtemps dans la tête de Wout Van Aert.