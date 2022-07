L'Inter lui impose un régime drastique: Romelu Lukaku est arrivé en surpoids dans son nouveau club

Romelu Lukaku est de retour à l'Inter Milan, un an après son départ vers Chelsea. Le Diable Rouge espère retrouver la forme en vue de la Coupe du Monde, lui qui sort d'une saison plus que délicate avec la formation anglaise, où il n'a jamais été en mesure de se montrer au niveau attendu. Il avait poussé pour quitter le navire dans la foulée et a finalement obtenu ce prêt à l'Inter.

Mais à son arrivée, le club a eu une mauvaise surprise. Selon la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku est arrivé en surpoids et hors-forme pour entamer la préparation. Un nouveau régime lui a donc été imposé, similaire à celui qu'il suivait lors de son premier passage. Le Belge doit ainsi éviter les pommes de terre, les aliments frits, la mozzarella et les boissons sucrées ou alcoolisées.

En revanche, il doit composer avec un maximum de salade, de poisson, de poulet et de pâtes soigneusement choisies. L'idée est de le remettre dans une forme physique comparable à celle qu'il avait lors de son premier passage. En Italie, il se dit que c'est le régime imposé à Chelsea qui a provoqué ce surpoids.

Reste à s'entraîner et à retrouver, sur le terrain, la confiance qui le caractérise.