C'est peut-être enfin la bonne: Eden Hazard est plus confiant que jamais avant la nouvelle saison du Real Madrid (vidéo)

Eden Hazard débutera sa pré-saison dimanche. Ou du moins en match, avec un Clasico prestigieux face au FC Barcelone. Le Diable Rouge est de retour à l'entraînement depuis une dizaine de jours. Présent au stage de préparation de son club, il semble plus heureux que jamais. Confiant après avoir été frappé par des blessures, Eden Hazard ne cache plus sa confiance et son bonheur.

Dans sa tête, tout est clair: il faut retrouver son statut. "Je veux montrer que j'ai ce qu'il faut pour jouer ici", a lâché le Diable Rouge à ESPN. "Je me sens bien, je suis en bonne santé, je peux jouer, je peux de nouveau faire ce que je veux sur un terrain. J'espère que je resterai en forme", a-t-il détaillé.

Il a ensuite accepté de revenir sur ses déboires depuis son arrivée à Madrid. Pour lui, cette épreuve est derrière lui. "Croyez-moi, ce n'est pas facile. Quand tu joues au foot, tu veux être sur le terrain, quand tu ne l'es pas, tu te demandes ce qu'il se passe. Je n'avais pas été blessé avant, c'était assez neuf pour moi, mais tu dois apprendre. Apprendre comment fonctionne ton corps, comment en prendre soin, comment l'utiliser. Tu travailles plus avec des physios. Au fond de moi, je voulais faire de bonnes choses, mais je ne jouais plus. Aujourd'hui, je veux montrer qu'on peut gagner les mêmes titres avec moi sur le terrain", a expliqué le Diable Rouge.

En juin, Eden Hazard a participé à quatre matchs de la Ligue des Nations. Ce qui l'a conforté dans son impression. "J'ai passé deux semaines avec l'équipe nationale et j'ai pu jouer 4 matchs. Dans ma tête, j'étais rassuré, j'ai vu que je pouvais toujours enchaîner. Je n'ai plus aucune douleur, donc allons de l'avant. J'ai ensuite profité de mes vacances, mais j'ai fait ce qu'il fallait", a-t-il détaillé.

Reste à convaincre sur le terrain, à prouver qu'il faut toujours compter sur lui. Le plus dur est à venir.