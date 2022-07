Challenge Tour - Christopher Mivis entre dans le top 10 du German Challenge

(Belga) En bouclant son deuxième tour vendredi en 68 coups, Christopher Mivis a réussi à prendre la 8e place du classement du German Challenge de golf (Challenge Tour/250 000 euros), qui se déroule à Neuburg an der Donau en Allemagne.

Après un bon début de saison, le Limbourgeois de 33 ans connaît une période un peu moins faste. Cependant, il a réussi a réalisé un bon deuxième tour avec notamment cinq birdies et deux bogeys. Grâce à cela, il a enregistré une carte de 69, lui permettant d'intégrer le top 10 en accrochant la 8e place. Pour l'instant, Mivis compte quatre coups de plus que le trio de leaders composé des Espagnols Alejandro del Rey et Manuel Elvira, et du Polonais Mateusz Gradecki Les autres Belges en lice n'ont pas réussi à passer le cut. Yente Van Doren et James Meyer de Beco ont respectivement réalisé 74 et 75 coups. Van Doren a terminé à la 75e place et de Beco à la 89e. De son côté, Alan De Bondt, malgré un score de 69, n'a pu rattraper un mauvais premier tour bouclé en 77 coups. Il a terminé à la 103e place. (Belga)