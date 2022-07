Grand Prix de patinage artistique - Loena Hendrickx participera au Grand Prix de France en novembre

(Belga) Loena Hendrickx participera au Grand Prix de France de patinage artistique qui aura lieu du 4 au 6 novembre à Angers, a confirmé l'Union internationale de patinage (ISU) vendredi.

Vice-championne du monde, Hendrickx, 22 ans, sera notamment opposée aux Sud-Coréennes Haein Lee et Yelim Kim. Le Grand Prix de France suivra le Skate America et le Skate Canada qui ouvriront la saison. Après Angers, le John Wilson Trophy, le NHK Trophy et le Grand Prix de Finlande seront encore au programme. La finale du Grand Prix est prévue du 8 au 11 décembre à Turin. Pour les Grand Prix, les patineurs et patineuses russes n'ont pas été invitées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Belga)