WTA Palerme - Kimberley Zimmermann, tenante du titre, qualifiée pour la finale du double

Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 70 en double), 25 ans, avec qui elle forme la paire tête de série N.3, Zimmermann, 26 ans, 49e mondiale en double, a surpris la première tête de série du tournoi formé par la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 28 double), 31 ans, et l'Américaine Asia Muhammad (WTA 39), 31 ans, en deux manches: 7-6 (10/8), 6-4. La partie a duré 1 heure et 46 minutes. En finale, Kimberley Zimmermann et Anna Bondar seront opposées à la Russe Amina Anshba (WTA 140), 22 ans, et la Hongroise Panna Udvardy (WTA 101), 23 ans. Zimmermann tentera de conserver son titre, le seul en double à son palmarès sur le circuit WTA qu'elle avait conquis avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et avec qui elle avait ensuite été battue à Luxembourg (WTA 250). Kimberley Zimmermann compte 19 titres à son palmarès sur le circuit ITF dont le tournoi de Oeirais au Portugal, un 80.000 dollars, cette année avec la Polonaise Katarzyna Piter avec qui elle avait d'ailleurs disputé la finale à Budapest (WTA 250). (Belga)