Mondiaux d'athlétisme - Les Tornados contre le Botswana et la République dominicaine en séries samedi

(Belga) Le relais belge du 4x400 mètres masculin connait ses concurrents à la qualification pour la finale des Mondiaux d'athlétisme. Samedi à Eugene, sur le coup de 17h52 (02h52 en Belgique), les Belgian Tornados disputeront la seconde course des séries, notamment contre la République dominicaine et le Botswana.

La Belgique, qui s'élancera au couloir N.4, défiera la Pologne, la République dominicaine, l'Italie, la République tchèque, l'Allemagne, le Botswana et la France. La première série, composée de seulement 7 pays, opposera Trinité-et-Tobago, la Jamaïque, l'Afrique du Sud, le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas et l'Inde. Les trois premiers de chaque course, ainsi que les deux meilleurs temps restants, seront qualifiés pour la finale, dimanche à 19h35 (4h35 en Belgique). Les Tornados, champions du monde en salle cet hiver à Belgrade, ont remporté la médaille de bronze du relais 4x400 mètres à Doha en 2019. (Belga)