FOJE - Une délégation de 51 jeunes athlètes à Banska Bystrica à partir de dimanche

(Belga) Une délégation de 51 jeunes athlètes disputeront le Festival Olympique de la Jeunesse européenne (FOJE) dès dimanche et jusqu'au 30 juillet à Banska Bystrica en Slovaque, a confirmé vendredi le Comité Olympique et interfédéral belge.

Sous la direction de Gert Van Looy, le chef de mission, les Belges seront présents dans 9 des 10 sports au programme de cette 16e édition: l'athlétisme, le badminton, le basket féminin, le cyclisme, la gymnastique artistique, le judo, la natation, le tennis et le volley chez les garçons. Le FOJE est une compétition multisports destinée aux jeunes athlètes européens âgés entre 12 et 18 ans. Seuls les sports olympiques sont inscrits au programme. Lors de la dernière édition à Bakou en Azerbaidjan en 2019, la Belgique avait envoyé 63 athlètes et récolté sept médailles. C'est le décathlonien Jente Hauttekeete, médaille d'argent, qui avait été le porte-drapeau belge lors de la cérémonie de clôture. Les Belges avaient ramené cinq médailles d'argent avec le volley chez les garçons, Robbe Demets en -55kg en judo, la nageuse Roos Vanotterdijk sur 100m papillon, Liefde Schoemaker sur 400m en athlétisme et donc Jente Hauttekeete au décathlon. En athlétisme toujours, Jules Vanlangenaker avait pris le bronze à la perche et Céline Dierickx le même métal en judo (-48kg). En 2017 lors du FOJE disputé à Györ, en Hongrie, le Team Belgium, représenté par 62 athlètes, avait remporté 7 médailles aussi, mais 5 en or et deux en bronze. (Belga)