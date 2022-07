Mondiaux d'athlétisme - L'Américaine Sydney McLaughlin, sacrée sur 400m haies, bat son record du monde en finale

(Belga) L'Américaine Sydney McLaughlin est devenue championne du monde du 400m haies aux Mondiaux d'Eugene, aux Etats-Unis, vendredi abaissant son record du monde sous les 51 secondes.

La championne olympique, 22 ans, a couru en 50.68 pulvérisant encore sa précédente marque réussie le 25 juin, sur cette même piste de l'Oregon, en 51.41. La Néerlandaise Femke Bol, en bronze aux JO de Tokyo l'an dernier, a pris la 2e place et la médaille d'argent en 52.27. L'Américaine Dalilah Muhammad, tenante du titre (devant McLaughlin) et vice-championne olympique à Tokyo et en or à Rio 2016, doit se contenter de la médaille de bronze en 53.13.