Le mercato EN DIRECT: le Bayern prêt à aller chercher Harry Kane, un défenseur signe au Standard

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

La situation est figée autour de Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge veut rejoindre l'AC Milan, qui offre 32 millions d'euros. Bruges en demande 35 minimum. Les Italiens prendront une décision définitive sur ce dossier d'ici la fin du week-end. Leeds, pour rappel, en offre 37 millions d'euros.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

La presse allemande évoque un intérêt du Bayern pour Harry Kane ! Après avoir vendu Robert Lewandowski, le club allemand aimerait bien s'offrir l'Anglais, cet été ou au plus tard dans un an. "Il est très cher mais c'est un joueur brillant. Il fait partie des deux ou trois attaquants qui peuvent jouer à ce poste et comme numéro 10. Il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga", a déjà confirmé l'entraîneur Julian Nagelsmann en conférence de presse.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Harry Kane est un grand joueur. Le Bayern a du cash, mais son prix est fixé à près de 100 millions d'euros, minimum. On pourrait partir sur une nouvelle saga !

Le transfert de César Azpilicueta au Barça se complique quelque peu. Le Telegraph annonce que Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, est réticent au départ de son défenseur. Même si Jules Koundé, ciblé en ce moment, venait à rejoindre Stamford Bridge.

Le milieu ou défenseur latéral ukrainien, Oleksandr Zinchenko s'est engagé vendredi en faveur d'Arsenal, pour un montant estimé à 30 millions de livres (35 M EUR), ont annoncé les Gunners, sans préciser la durée du contrat. Zinchenko, qui évoluait à Manchester City depuis 2016, retrouvera à Londres Mikel Arteta qui était à l'époque adjoint de Pep Guardiola chez les Sky Blues.

Le dossier Jules Koundé continue de rebondir. Le FC Barcelone serait sur le point de doubler Chelsea avec un accord bouclé à 99%, selon la presse catalane. Le Français pourrait signer très rapidement.

Nicolas Tagliafico, le latéral gauche international argentin de l'Ajax Amsterdam, a signé un contrat de trois ans avec Lyon d'un montant de 4,2 millions d'euros, a annoncé l'OL samedi. Tagliafico, 29 ans, qui compte 40 sélections avec l'équipe d'Argentine, jouait à l'Ajax depuis janvier 2018.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Jacob Barrett Laursen s'est engagé pour trois saisons (avec une saison de plus en option) au Standard, a annoncé le club liégeois samedi matin. Le défenseur danois de 27 ans vient de l'Arminia Bielefeld, où il évoluait depuis deux ans. Il a joué 43 matchs (3 buts, 2 assists) avec le club de Bundesliga.

L'Antwerp a trouvé un nouveau renfort. Gaston Avila a signé ce matin et quitte le Boca Junior, qui l'a formé depuis le début de sa carrière.