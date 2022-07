Eau bouillante, 60 degrés dans le cockpit, 3 kilos de perte: les pilotes de F1 vont vivre un enfer au GP de France

Le GP de France de Formule 1 s'annonce plus que compliqué, physiquement, pour l'ensemble des pilotes. Des températures supérieures à 30 degrés sont attendues au circuit Paul Ricard, ce qui fait craindre une course aux conditions extrêmes pour les pilotes. C'est ce qu'a expliqué Lando Norris dans le Sun, expliquant à quoi ils vont devoir faire face avec ces hautes températures.

S'il fera 32 degrés dans l'air, la température dans le cockpit peut rapidement devenir intense. En course, avec le moteur chaud à l'arrière de la voiture, il fera jusqu'à 60 degrés à bord. Préparés à de tels efforts, les pilotes doivent en revanche trouver un moyen de rester hydratés. Et ce malgré l'extrême chaleur du cockpit, qui réchauffe l'eau qu'ils boivent en quelques minutes. "Après 5 ou 6 tours, c'est de l'eau bouillante", confirme Norris. "La bouteille est située sous le siège, près du moteur, et gagne en température très rapidement. C'est difficile de garder l'eau froide, parce que le contenant n'est pas aéré", détaille-t-il ensuite.

Norris débutera donc avec 1,5 litre d'eau... congelée. "Certains la congèlent, à l'état solide, comme ça vous n'avez pas d'eau pendant les premiers tours, mais après, l'eau est buvable, à bonne température. Je prends aussi des capsules de sodium pour stocker davantage d'eau, mais clairement, la chaleur aura un impact", a précise le pilote McLaren.

Dans des conditions pareilles, les pilotes peuvent perdre jusqu'à 3 kilos en moins de deux heures de course. Si les pilotes ne trouvent pas un moyen de s'hydrater, ils risquent une perte de concentration, des maux de tête ou des vomissements. Des conditions similaires sont proposées sur certains GP chaque année, notamment à Singapour, considéré comme la course la plus physique de la saison.