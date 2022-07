WTA Hambourg: Pera écarte Kontaveit en finale et remporte son deuxième tournoi de rang

(Belga) Bernarda Pera a remporté le tournoi WTA 250 d'Hambourg, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, samedi en Allemagne. L'Américaine, 81e mondiale, gagne ainsi son deuxième tournoi de rang après celui de Budapest la semaine dernière.

En finale, Pera, tombeuse de Maryna Zanevska en demi-finale, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-4 contre l'Estonienne Anett Kontaveit, N.2 mondiale et tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes. La native de Zadar en Croatie disputait la troisième finale de sa carrière et remporte le deuxième tournoi de sa carrière. Kontaveit jouait, quant à elle, sa 15e finale sur le circuit et reste bloquée à six succès. (Belga)