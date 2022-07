À peine arrivé, ce joueur d'Arsenal calme les supporters et craint qu'ils l'aient confondu... avec Kevin De Bruyne (vidéo)

Oleksandr Zinchenko est un joueur d'Arsenal. Fraîchement arrivé au club, l'arrière gauche, recruté en provenance de Manchester City, a réfuté les attentes fixées en lui par les supporters des Gunners. Il faut dire qu'il y est très attendu.

Interrogé sur ce sujet, Zinchenko a préféré rigoler. "Ils savent que je ne suis pas Kevin De Bruyne ? Je préfère demander, parce qu'il y a peut-être une confusion", a plaisanté l'Ukrainien, qui a un temps été confondu, par son apparence, avec le Diable Rouge. Mais il l'a ensuite chambré. "En vrai, on ne nous confond plus. Je suis beaucoup plus beau que lui", a rigolé le défenseur.

Kevin De Bruyne appréciera la petite référence.