Wout van Aert élu super combatif de la Grande Boucle 2022

Wout van Aert, porteur du maillot vert du classement aux points, a été élu coureur le plus combatif du Tour de France 2022, a annoncé l'organisation samedi, avant la fin de la 20e et avant-dernière étape, disputée en contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.

Van Aert, déjà vainqueur de deux étapes sur le Tour 2022, est en course samedi pour remporter le chrono. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma s'est imposé sur la 4e étape de Calais et la 8e à Lausanne. Infatigable animateur d'étapes, le natif d'Herentals a également terminé quatre fois 2e (1e, 2e, 3e et 15e étapes) et une fois 3e en montagne, à Hautacam. Le maillot vert du Tour succède au palmarès à Franck Bonnamour qui lui avait été préféré de justesse l'an passé. Dix coureurs (Geschke, Gougeard, Meintjes, Pinot, Pogacar, Politt, Powless, Simmons, van Aert, Wright) étaient en lice pour ce trophée. Dans l'histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier "super-combatif" a été désigné en 1956, en la personne d'André Darrigade.