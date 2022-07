Mondiaux d'athlétisme - La fédération belge porte réclamation après la série de Zagré, gênée par la chute d'Ali

(Belga) La fédération belge d'athlétisme a annoncé samedi avoir porté réclamation dans la foulée de la série du 100 mètres haies des Mondiaux d'athlétisme où figurait Anne Zagré. Cinquième de la première des six séries dans un temps de 13.25, la Bruxelloise a vu la fin de sa course perturbée par Nia Ali.

L'Américaine, championne olympique en titre, a percuté sa dernière haie et fait chuter l'ultime obstacle de Zagré. "Je la vois tomber et je me dis que je dois faire attention. Je dévie un peu. Peut-être que mon chrono aurait pu être meilleur d'un ou deux centièmes, mais pas plus", avait pourtant déclaré la hurdleuse dans la foulée de sa course. Zagré a signé le 31e temps des engagées en séries. Elle aurait dû terminer parmi les trois premières de sa course, ou posséder l'un des six meilleurs temps restants, pour filer en demies. Les deux dernières repêchées au temps ont couru en 13.12. (Belga)