Les Belges à l'étranger - Le Barça s'offre le Real Madrid en amical aux Etats-Unis, Eden Hazard joue une mi-temps

Raphinha a inscrit le seul but de la rencontre, à la 27e minute, en récupérant le ballon à l'entrée de la surface, après une relance complètement ratée d'Éder Militao, puis en tirant en pleine lucarne, trompant Thibaut Courtois, pourtant décisif sur d'autres occasions. L'Allegiant Stadium (65.000 places) affichait complet pour cette affiche prestigieuse, qui se disputait sur le sol américain pour la deuxième fois, après la victoire catalane (3-2) à Miami le 30 juillet 2017, dans un Hard Rock Stadium rempli par plus de 64.000 spectateurs. Ce match s'inscrit dans le cadre d'une tournée aux États-Unis, le Soccer Champions Tour, auquel participent également la Juventus Turin et les équipes mexicaines d'America et de Guadalajara. Ces équipes s'affrontent du 22 au 30 juillet. (Belga)