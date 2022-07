Invasion de l'Ukraine - L'Ukrainien Yaroslav Rakitskyi signe à Adana

(Belga) Le défenseur ukrainien Yaroslav Rakitskyi s'est engagé pour une saison, avec option pour une saison de plus, avec le club turc d'Adana Demirspor.

Yaroslav Rakitskyi, 32 ans, avait résilié son contrat avec le Zenit Saint-Petersbourg en mars, à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Natif du Donbass, le défenseur a été formé au Shakhtar Donetsk, qu'il avait quitté pour le Zenit en 2019. Il avait perdu son statut d'international à la suite de ce transfert, lui qui compte 54 caps (7 buts et 15 assists). A Adana, aura pour équipiers l'Italien Mario Balotelli et deux anciens du championnat de Belgique, Henry Onyekuru (ex-Eupen et ex-Anderlecht) et Simon Deli (ex-FC Bruges). (Belga)