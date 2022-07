C'est la bombe du jour: le président du Barça veut faire revenir Lionel Messi au Barça (vidéo)

Lionel Messi, sous contrat au PSG, va-t-il prochainement retrouver son club de coeur ? Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a pas caché son intention de faire revenir l'Argentin au bercail, un an après son départ pour la France, sous fond de crise financière dans le club catalan. Le successeur de Bartomeu a confié qu'il ne lâcherait pas La Pulga.

"Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre toujours ouvert ait une fin bien plus splendide. Je pense que je lui suis redevable", a lancé Laporta sur ESPN. Avant d'évoquer frontalement un retour du jour. "Les portes lui seront toujours ouvertes. S’il veut me parler d’un retour au Barça, je serais ravi", a-t-il détaillé.

Lionel Messi a un contrat jusqu'en 2023 au PSG, qui aimerait déjà le prolonger. Le mercato d'été des Catalans est impressionnant, avec notamment les signatures de Lewandowski et Raphinha.