Charles Leclerc dans le mur, Verstappen au sommet: le Néerlandais s'offre un succès confortable au GP de France

Le GP de France démarrait avec un Charles Leclerc en pole position, lui qui avait pour mission de réduire l’écart sur le leader du championnat du monde, Max Verstappen.

Le Monégasque a pris le meilleur départ, nous offrons une belle lutte avec Verstappen lors des premiers tours. Le Néerlandais est longtemps resté dans la même seconde avant de laisser filer son adversaire avant la première fenêtre de ravitaillement.

Mais le scénario est alors devenu fou. Charles Leclerc partait à la faute et renonçait après avoir planté sa Ferrari dans le mur. Il n’en fallait pas plus pour donner une occasion en or à Verstappen. Seul sur son île, Verstappen va finalement remporter le GP, devançant un Lewis Hamilton qui poursuit sa progression cette saison. George Russell obtient une place sur le podium, devant Pérez et Sainz, qui a été pénalisé de 5 secondes pour une sortie dangereuse dans la pitlane.

Avant cette 12e manche de la saison sur 22, Leclerc comptait 38 points de retard sur Verstappen au classement du championnat. Il en compte désormais 63.