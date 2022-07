Tour de France Femmes: la Néerlandaise Wiebes, premier maillot jaune

La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la 1re étape du Tour de France Femmes dimanche à Paris et revêt le premier maillot jaune de cette Grande Boucle version féminine.

Wiebes a été plus puissante que sa compatriote Marianne Vos pour s'imposer sur les Champs-Elysées où la Belge Lotte Kopecky a pris la troisième place du sprint final.

La légende Oranje Marianne Vos, triple championne du monde (2006, 2012 et 2013), a lancé le sprint de loin pour tenter de s'imposer sur l'avenue parisienne, comme en 2014 quand elle avait enlevé la première édition de La Course by Le Tour sur ces mêmes pavés.

Mais Wiebes, bien replacée dans l'ultime virage, n'a pas été surprise dans ce douzième tour du circuit autour du jardin des Tuileries et sur les Champs-Elysées que les hommes emprunteront en début de soirée.

"Les filles ont fait un travail incroyable", a loué Wiebes à l'issue des 82 km. "J'ai pu réaccélérer pour passer devant Marianne sur la ligne."

A 23 ans, la fusée de DSM signe déjà le 52e succès de sa carrière, le 16e cette saison. Seule la championne du monde italienne Elisa Balsamo a été en mesure de la priver de succès dans un sprint cette année et uniquement à deux reprises. Mais la porteuse du maillot arc-en-ciel, moins bien positionnée, n'a pas pu défendre ses chances dimanche (7e).

Grâce au jeu des bonifications, Wiebes possède quatre secondes d'avance au classement général sur Vos avant la 2e étape entre Meaux et Provins lundi (136,4 km) où elles ne seront que 143 au départ. La Belge Alana Castrique (Cofidis) a été contrainte à l'abandon après une chute à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Comme un passage de relais, Jeannie Longo, lauréate de trois éditions dont la dernière avec l'appellation Tour de France en 1989, accompagnait la directrice de la course Marion Rousse au moment du départ réel dimanche.