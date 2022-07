Tour de France Femmes: Lotte Kopecky: "Cette 3e place donne confiance"

(Belga) Lorena Wiebes s'est montrée intraitable à l'arrivée de la première étape du Tour de France Femmes, dimanche sur les Champs-Élysées de Paris. "Gagner était difficile, mais j'ai quand même terminé troisième et j'ai récolté beaucoup de points pour le maillot vert. Nous pouvons construire sur cette base", a réagi Lotte Kopecky après la course.

Kopecky a été impliqué dans le sprint intermédiaire à deux reprises. Dans le premier, elle s'est classée 4e avant de gagner le second que Vos et Wiebes, première et deuxième du premier, n'ont pas disputé. "Le sprint était proche de l'arrivée", a déclaré Kopecky. "C'est probablement la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas faire de sprint. J'ai quand même décidé de sprinter. Vous devez effectuer très souvent des sprints intermédiaires sur la piste. Je ne pense pas que ça ait eu un effet sur mon sprint final. Il y avait assez de temps pour récupérer." Grâce aussi à sa troisième place à l'arrivée, Kopecky compte maintenant 60 points dans le classement du maillot vert, dix de moins que Lorena Wiebes. "L'objectif reste de se mêler aux sprints dans les prochains jours. Il y a beaucoup de points à gagner et il y a encore des arrivées qui devraient mieux me convenir." "Je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais je suis quand même satisfaite de cette première étape. Ce n'était certainement pas plus nerveux qu'une autre course et cette troisième place donne confiance pour ce qui doit encore venir. Nos coureuses pour le classement ont également bouclé la première étape sans aucun problème, ce qui est aussi une bonne chose", a conclu Kopecky. (Belga)