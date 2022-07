Oier Lazkano remporte la 2e étape du Tour de Wallonie à Herve

(Belga) Oier Lazkano (Movistar) s'est adjugé la deuxième étape du Tour de Wallonie (2.Pro) au bout de 176,8 km de course entre Verviers et Herve. L'Espagnol a devancé Loic Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) et son compatriote Jesus Herrada (Cofidis).

Lazkano, 22 ans, remporte la 2e victoire de sa carrière après une étape du Tour du Portugal en 2020. Lundi, la 3e étape du Tour de Wallonie reliera Visé à Rochefort sur un parcours accidenté de 195,6 km. (Belga)