SRO Speedweek - Plusieurs Belges sur les podiums de la SRO Speedweek de Spa

(Belga) Stéphane Lémeret, Stienes Longin, Nicolas Saelens et Ulysse De Pauw sont montés sur le podium ce week-end à Spa-Francorchamps lors de la SRO Speedweek.

Organisée une semaine avant les 24 Heures de Spa-Francorchamps, la SRO Speedweek a souri aux pilotes belges engagés dans les différents championnats. En Championnat de France FFSA GT, Stéphane Lémeret (Toyota Supra) est monté deux fois sur le podium de sa catégorie Silver Cup lors des deux courses d'une heure. Tout d'abord sur la première marche le samedi soir avant de terminer deuxième ce dimanche en compagnie du Français Stéphane Tribaudini. Aussi engagé en Silver Cup, Benjamin Lessennes (BMW M4) a dû s'employer pour remonter lors des deux courses avec son équipier néerlandais Ricardo van der Ende en raison d'un souci en qualifications. Ils ont terminé 5e de la catégorie samedi avant de terminer 3e ce dimanche. Engagé en British GT, Ulysse De Pauw (Mercedes-AMG GT3) a terminé 6e de la course de deux heures ce dimanche, tout en terminant 2e de la catégorie Silver-Am avec le Britannique John Ferguson. Enfin, en GT2 European Series, Stienes Longin et Nicolas Saelens (Audi R8 LMS GT2) ont conforté leur leadership en catégorie Pro-Am Cup en terminant 2e et 3e des deux courses du dimanche. Ce fût plus compliqué en revanche pour Bert Longin et Peter Guelinckx (Audi R8 LMS GT2) avec une 6e et une 5e place en Pro-Am. (Belga)