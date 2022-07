Tour de Wallonie - Oier Lazkano: "Gagner, c'est toujours très spécial"

(Belga) L'Espagnol Oier Laskano (Movistar) a signé dimanche dans la 2e étape du Tour de Wallonie son premier succès de la saison. Ses efforts incessants dans les bosses ardennaises et sous une forte chaleur ont été couronnés pour un succès très mérité.

"J'ai voulu essayer jusqu'au bout dimanche et j'ai pu conclure avec la victoire", a indiqué Oier Lazkano. "Je suis très content pour mon équipe qui a beaucoup travaillé dimanche. J'ai été à l'attaque toute la journée. Il y avait dans le groupe de tête des coureurs très forts et j'ai tout donné pour rester au contact, il fallait être avec eux quand ils sont partis. La journée a été très chaude. J'étais à Liège-Bastogne-Liège cette année, sur des routes mythiques qui étaient empruntées dimanche. Je suis donc très heureux de m'y être imposé dans le cadre du Tour de Wallonie." Oier Lazkano a signé dimanche son deuxième succès important après celle dans la 3e étape du Tour du Portugal en 2020. "Une victoire, c'est toujours très spécial." (Belga)