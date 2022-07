Tour de France: triomphe total pour Jumbo-Visma, nouvelle victoire belge sur les Champs Elysées

La dernière étape du Tour de France s'est terminée, comme à l'accoutumée, dans la capitale française : Paris.

Avant de rejoindre le circuit local (une boucle magnifique qui relie l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde), les coureurs se sont offert une petite promenade de santé durant laquelle ils se sont fait plaisir en s'arrêtant parfois pour faire des photos avec les supporters ou pour prendre une coupe de champagne (oui, vous avez bien lu). L'équipe Jumbo-Visma s'est offert ce petit plaisir pour fêter leur réussite totale sur le Tour.

Jonas Vingegaard porteur du maillot jaune et du maillot à pois remporte la victoire finale tandis que Wout Van Aert, porteur du maillot vert, a été élu comme étant le supercombatif de cette édition 2022.

Un carton presque plein pour l'équipe néerlandaise à qui il ne manque que le maillot blanc du meilleur jeune coureur et propriété de Tadej Pogacar.

La dernière étape

Le Tour était déjà réussi pour Van Aert et ses coéquipiers qui n'ont pas cherché à contester la victoire de l'étape, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé sur les Champs Élysées. Un nouveau Belge gagne sur les Champs Elysées après Wout Van Aert l'année dernière.

Le coureur Alpecin, en s'imposant sur l'avenue la plus célèbre du monde, décroche la 6e victoire belge sur le Tour 2022. Une édition du Tour qui s'achève comme elle a commencé : par une victoire belge. Yves Lampaert avait remporté le contre-la-montre de la première étape, Jasper Philipsen remporte le sprint final avec autorité.

Six victoires en 21 étapes, sans compter les deuxièmes places, la version 2022 de la plus grande course du monde était définitivement celle de nos compatriotes.

L'année prochaine, la 110e édition du Tour de France s'élancera le 1er juillet 2023 de Bilbao, en Espagne, et s'achèvera le 23 juillet.