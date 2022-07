Mondiaux d'athlétisme - Carole Bam retire Van Den Broeck, Paulien Couckuyt la remplace pour la finale du 4X400m

(Belga) Carole Bam a opté pour, dans cet ordre, Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus pour la finale du relais 4x400 mètres féminin, la dernière de cette 18e édition des Mondiaux d'athlétisme, dimanche à Eugene sur le coup de 19h50 (4h50 lundi en Belgique).

Naomi Van Den Broeck avait lancé le relais belge samedi. Chronométré en 53.65, à près de deux secondes de son record personnel (51.73), elle avait passé le témoin à Imke Vervaet en 6e position. L'athlète de 26 ans, qui se partage entre la Norvège et la Belgique, a été remplacée par Paulien Couckuyt, demi-finaliste du 400m haies dans l'Oregon. La Belgique, 2e de sa série en 3:28.02, loin derrière la Jamaïque, s'élancera au couloir N.3, derrière les trois favoris au podium que sont la Grande-Bretagne (6), les États-Unis (5) et la Jamaïque. Les athlètes de Carole Bam restent sur deux finales avec une 7e place aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier et une 6e à Belgrade lors des Mondiaux indoor, en mars, après avoir pris la 5e place lors des précédents Mondiaux en 2019 à Doha. (Belga)