 Casquette, lunette de soleil, perruque: Thomas Meunier et Kevin De Bruyne s'invitent incognito à Tomorrowland (photos)

Thomas Meunier et Kevin De Bruyne maîtrisent bien l'art du camouflage. Surtout le premier nommé. Les deux Diables Rouges ont révélé sur Instagram qu'ils étaient de passage à Boom, hier, pour la dernière journée du deuxième week-end de Tomorrowland, le plus gros festival électro au monde.

Le joueur de Manchester City a simplement porté des lunettes de soleil et une casquette pour ne pas être dérangé. Il était d'ailleurs accompagné de sa femme. Mais Meunier, lui, a été beaucoup plus loin, en se déguisant pour passer inaperçu. On le voit ainsi en training, avec une perruque longue et des lunettes de soleil orange. "Qui a vu Jacky ? Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas reconnu", a légendé le Diable Rouge sur cette photo.

Bien joué !