Le mercato EN DIRECT: Cristiano Ronaldo contraint de rester à Manchester United ?

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

L'AC Milan va faire une dernière offre pour Charles De Ketelaere. Le club italien veut tout faire pour recruter le Diable Rouge, qu'ils aimeraient attirer dans les prochains jours après des semaines de négociations. L'offre finale devrait tourner autour des 33 millions d'euros, avec en bonus une prime à la revente.

La Gazzetta dello Sport avance une arrivée possible d'Arhur Theate du côté de Rennes. Le Diable Rouge pourrait rejoindre la France contre 18 millions d'euros, lui qui sort d'une saison remarquable à Bologne.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Theate intéresse plusieurs clubs, notamment l'AC Milan, qui l'a dans le radar. Rennes a l'avantage de jouer l'Europe cette saison et a un bon projet à vendre.

Jason Denayer au Torino, ça brûle ! Le Diable Rouge aurait une proposition concrète de la part du club italien, prêt à lui proposer un contrat de 4 ans. Le Belge est libre de tout contrat depuis son départ de Lyon.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Cristiano Ronaldo va-t-il devoir oublier ses envies de départ ? Selon RMC Sport, l'entourage du joueur est divisé sur la stratégie du Portugais. Certains d'entre eux tenteraient de le convaincre de retrouver sa place dans le club anglais au lieu de penser à forcer un départ. Le média français affirme aussi que l'Atlético, cité comme le club le plus concret, doit d'abord vendre avant de pouvoir se l'offrir.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Que son entourage soit divisé est une chose. Mais de là à annuler une opération que le Portugais veut conclure, c'est autre chose. Tout semble limpide dans la tête de Ronaldo, mais il faut maintenant que des clubs se manifestent...





Le Barça pousse et fixe un ultimatum à Frenkie de Jong. Un accord a été trouvé pour un transfert à Manchester United contre 72 millions d'euros, mais le joueur veut rester en Catalogne. Selon Eurosport, le club lui a indiqué que, s'il voulait rester, il devait accepter une baisse de salaire immédiate. Sans cela, il devra rejoindre les Red Devils.

La Juventus veut tout faire pour se débarrasser d'Adrien Rabiot. Le Français serait même éjecté du groupe pro. L'Olympique Lyonnais pourrait en profiter pour venir aux nouvelles rapidement.

Nicolo Zaniolo vit peut-être ses derniers jours en tant que joueur de l'AS Rome. L'Italien serait pisté par la Juventus, mais le Corriere dello Sport avance aussi un intérêt de Tottenham, qui serait prêt à négocier pour atteindre les 50 millions d'euros demandés par les Romains.

Le PSG veut boucler deux dossiers dans les 48 prochaines heures. Renato Sanches pourrait quitter Lille ce lundi pour rejoindre la capitale. Le club veut aussi finaliser l'arrivée de Nordi Mukiele.

Selon le Sun, Chelsea et Tottenham vont se disputer la signatue d'Allan Saint-Maximin. Les deux clubs espèrent cependant réduire le prix demandé par Newcastle, qui en veut entre 45 et 50 millions d'euros.

Jules Koundé se rapproche de plus en plus du Barça. Le club catalan aurait soumis une proposition de 60 millions d'euros que les Sévillans ont l'intention d'accepter. Le Français va donc ignorer la proposition de Chelsea et filer en Catalogne, sauf retournement de situation.

Sky Sport annonce que Nottingham Forest est proche de s'offrir Orel Mangala. Le club anglais aurait déjà proposé 15 millions d'euros, bonus compris, ce qui pourrait permettre de conclure l'accord final dans les prochaines heures.

Kevin Mirallas, lui, a trouvé un tout nouveau club. L'ancien Diable Rouge a signé à Chypre, plus précisément à l'AEL Limassol. Le club l'a déjà confirmé sur toutes les plateformes.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

