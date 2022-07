Ils n'en reviennent pas: un club anglais ne peut pas vendre de maillots après la disparition d'une cargaison

Le football anglais est dans la mouise. Du moins pour les nouveaux maillots, qui peinent à arriver dans les shops des différents clubs. La faute à la situation sanitaire en Asie, qui a réduit les effectifs dans les usines de textile, ce qui provoque de très nombreux retards dans la livraison. Problème: certaines commandes ont été passées, mais ne peuvent pas être honorées.

Actuellement, moins de la moitié des clubs professionnels ont accès à leurs deux vareuses de la saison à venir. C'est peu, très peu. Mais le club de D4 de Stockport County est sans doute le plus mal loti. Le club avait bien anticipé et avait prévu la réception d'une première salve de maillots ces derniers jours. Mais Puma, l'équipementier, a finalement annoncé qu'ils ne seraient livrés que le 30 novembre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont purement et simplement perdu leur cargaison !

Dans les plus grands clubs, l'absence de maillots est souvent annoncée. Il faudra se montrer patient.