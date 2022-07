"Ramenez la coupe à la maison !": Paul Pogba s'improvise chanteur et fait bien rire ses coéquipiers (vidéo)

La tradition est connue: quand on arrive dans un nouveau club, on se donne en spectacle devant ses coéquipiers. Tous les clubs au monde appliquent ce petit bizutage. Paul Pogba et Angel Di Maria n'y ont pas échappé après leur arrivée à la Juventus.

L'Argentin a réussi à chanter Despacito en emmenant ses coéquipiers avec lui dans son délire. Paul Pogba, lui, a chanté en Français avec le titre "Ramenez la coupe à la maison", visiblement moins populaire au sein du vestiaire. Mais qui a tout de même fait naître des rires dans l'assemblée.