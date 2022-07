L'adversaire en est tombé par terre: ce joueur brésilien sort un contrôle hallucinant en MLS (vidéo)

Talles Magno a sorti, sans aucun doute possible, le geste le plus inattendu du week-end. Le joueur du New York City FC a régalé lors d'un match de MLS disputé contre l'Inter Miami. Comment ? Avec un contrôle incroyable.

Le joueur est à la retombée d'un ballon aérien, qu'il stoppe net d'un contrôle incompréhensible, ou presque. Tellement que même son adversaire, lancé, en est tombé par terre. Il a ensuite pu lancer une contre-attaque.

New York s'est finalement imposé 2-0.