Énorme tension à Naples: l'entraîneur éjecte un joueur en pleine séance d'entraînement (vidéo)

La situation est en train de s'envenimer à Naples. Luciano Spalletti et son joueur, Victor Osimhen, ne parviennent plus à s'entendre. La tension entre les deux hommes n'est pas nouvelle, mais elle est actuellement à son plus haut niveau.

La preuve lors d'une séance d'entraînement, organisée hier, lors de laquelle le Nigérian s'est pris la tête avec un coéquipier, André Anguissa. Il lui a reproché d'être trop virulent pendant la session. Malgré de nombreux rappels à l'ordre, Osimhen a continué à critiquer son équipier.

Cela a énervé Spalletti, qui a finalement renvoyé le Nigérian au vestiaire avec un peu d'avance. En réaction Osimhen a râlé et jeté son maillot d'entraînement...