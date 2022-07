Bienvenue à la RoboCup: des robots humanoïdes s'affrontent dans un match de foot en Thaïlande (vidéo)

La Thaïlande accueillait, il y a une dizaine de jours, la RoboCup 2022. L'idée était de permettre à des robots humanoïdes, à taille réelle et assistés par des humains, de s'affronter dans des matchs de football. Les images de cette compétition, qui a duré 4 jours, sont assez incroyables.

On y découvre des robots qui s'affrontent, aux tirs au but ou dans des petits face à face. Dans le futur, certains aimeraient intégrer une véritable intelligence artificielle pour automatiser les robots et leur permettre de jouer sans intervention humaine.

Si les mouvements sont encore très lents, on peut souligner que cela fonctionne, même si le spectacle n'est pas encore incroyable.