"A votre avis, j'ai acheté quoi ?": Erling Haaland se moque des médias anglais en commentant sa séance de shopping (photos)

Erling Haaland adore l'attention dont il fait l'objet en Angleterre. Il y a quelques jours, les médias anglais avaient relayé des images montrant le Norvégien en train de faire ses coures, lui qui doit désormais aménager sa maison pour vivre en Angleterre. On y découvrait une liste des objets achetés, avec un caddy rempli, dans un supermarché on ne peut plus classique. Le tout en profitant des soldes.

Devant cet enthousiasme, Haaland a décidé de surenchérir. Hier, il postait une photo de lui en train de faire ses courses. Le tout sur Twitter. "Je suis de nouveau allé faire des courses aujourd'hui ! A votre avis, j'ai acheté quoi ?", a-t-il tweeté. Il a ensuite répondu lui-même. "J'étais chez M&S, j'ai pris un paquet de Percy Pig (des bonbons anglais, ndlr), mais ne le dites à personne", a-t-il réagi.

Une autodérision qui passe très bien sur les réseaux sociaux !