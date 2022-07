Kevin Borlée s'invite à la télévision française pour flinguer... la fédération française d'athlétisme (vidéo)

Les Belgian Tornados ont encore réussi à obtenir une médaille mondiale. Notre relais 4x400m a en effet obtenu la troisième place aux Mondiaux à Eugene, aux États-Unis, après une course très serrée, remportée par les USA. La France, seulement 7ème, avait été critiquée par les athlètes français, qui estiment que le fait de les priver, pour des raisons chronométriques, d'un 400m en solo avait une influence énorme sur la contre-performance du relais.

Kevin Borlée leur a donné raison. Il ne s'en est pas caché, il défend la cause des sprinteurs voisins et l'a clamé haut et fort sur France 2: "Si je peux me permettre, la Fédération française devrait leur donner plus de considération. Elle devrait les laisser courir en individuel pour prendre de l’expérience et ensuite, ils feront des grands trucs en relais", a lancé notre compatriote, avant de serrer la main de ses voisins.

La Fédération française est critiquée pour avoir imposer des minimas trop relevés, empêchant les relayeurs de courir en individuel pour se préparer à la course collective.