Tennis : Gasquet sorti dès le premier tour à Kitzbuhel

Richard Gasquet, 79e mondial, a été éliminé mardi dès le premier tour du tournoi de Kitzbuhel par l'Autrichien Sebastian Ogner (235e) 6-1, 5-7, 5-7.

Issu des qualifications, Ogner, 26 ans, a écarté chez lui le Français en près de 2h30 en convertissant sa 4e balle de match, et ce alors que Gasquet avait fait un temps la course en tête grâce à un premier set expédié 6-1 et le break dans le troisième.

Richard Gasquet restait sur une élimination au deuxième tour à Gstaad face à l'Italien Matteo Berrettini, et une défaite au troisième tour de Wimbledon contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp.