Le héros de tout un peuple: Jonas Vingegaard acclamé par une énorme foule au Danemark (vidéo)

Escorte d'avions de chasse, cortège en décapotable, grande foule dans Copenhague: le vainqueur danois du Tour de France Jonas Vingegaard a fait mercredi un retour triomphal au pays, célébré par des dizaines de milliers de personnes.

Vingt-six ans après Bjarne Riis, premier vainqueur danois de la Grande Boucle en 1996 - qui a reconnu s'être dopé après sa carrière - le maillot jaune a eu droit aux honneurs du balcon de l'hôtel de ville de la capitale, lieu des grandes célébrations du sport danois. "C'est complètement fantastique, complètement dingue, je ne réalise pas", a déclaré le timide Jonas devant une marée humaine colorée de drapeaux rouge et blancs, mais aussi de tuniques jaunes, massée sur la grand-place. Trois jours après son sacre sur les Champs-Élysées, il a sorti son téléphone pour filmer la foule, qui a entamé l'hymne danois pour fêter son champion de 25 ans. "Vingegaard! Vingegaard!", a aussi crié ce parterre, qui remplissait toute l'immense place.

Un accueil de superstar

Deux heures plus tôt, deux F-16 de l'armée de l'air danoise en livrée rouge et blanc avaient escorté un peu plus tôt le petit avion privé affrété par un sponsor pour transporter le vainqueur du Tour et sa famille. Le grimpeur danois a ensuite embarqué dans une décapotable à travers les rues de Copenhague. Des milliers de personnes s'étaient massées le long du trajet, agitant des drapeaux danois et tapant à d'innombrables reprises dans la main du cycliste. Dans un pays qui avait déjà fait la démonstration de sa passion pour le vélo lors du départ inédit de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard doit ensuite rejoindre le célèbre parc d'attractions de Tivoli, situé juste à côté, pour une nouvelle cérémonie de fête. Jeudi après-midi, Vingegaard doit continuer les célébrations dans sa petite ville de Glyngøre, dans l'ouest du pays. Plus de 10.000 personnes sont attendues, six fois plus que le nombre d'habitants de la bourgade.