Carlos Sainz s'emporte sur un fan qui lui tend un maillot du Barça: "Je ne signe pas ça" (vidéo)

Carlos Sainz Jr. n'a pas apprécié la blague d'un fan. Ce dernier lui a tendu un maillot du FC Barcelone dans le but d'obtenir un autographe alors que Sainz était au volant de sa voiture. Problème: le pilote de F1 de chez Ferrari est un fervent supporter du Real Madrid et déteste donc le Barça. Sainz s'est du coup complètement emporté quand il a compris ce qu'on essayait de lui faire signer. "Je ne signe pas ça", s'est-il exclamé avant d'accélérer et de crier: "Forza Ferrari, putain."

Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas.