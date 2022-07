Un Australien remporte le Tour de Wallonie: le triomphe de Robert Stannard

L'Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 43e édition du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro) au terme de la cinquième et dernière étape gagné mercredi par Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) au bout des 214,8 km de course entre Le Roeulx et Chapelle-les-Herlaimont.

Bakelants a tenté sa chance dans les derniers mètres et a résisté au sprint du peloton, remporté par Stannard, pour remporter la 7e victoire de sa carrière, la première depuis 2016.

Au classement général, Robert Stannard s'impose avec 10 secondes d'avance sur Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) et 12 secondes sur le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo). L'Australie succède au palmarès à l'Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo), absent cette année suite à sa présence au Tour de France qui s'est terminé dimanche.