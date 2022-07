Tour de Wallonie - Abandons d'Arnaud De Lie et Biniam Girmay

(Belga) Arnaud De Lie (Lotto Soudal) et l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) ont été contraints à l'abandon lors de la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie (2.Pro), ont confirmé les deux équipes mercredi.

De Lie, vainqueur de la 3e étape lundi, a été victime d'une chute dans le secteur pavé N.6 et a dû abandonner à un peu plus de 20 km de l'arrivée à Chapelle-lez-Herlaimont. Il semble touché au genou, a précisé Lotto Soudal. Girmay a lui chuté dans le deuxième secteur pavé et n'a également pas été en mesure de poursuivre la course. Dans la soirée, Intermarché-Wanty Gobert a précisé que l'Erythréen ne souffrait d'aucune blessure. "Bini va bien. Il ne souffre d'aucune blessure majeure, uniquement des éraflures sur le coude et le genou. Il va retourner en Erythrée comme prévu pour se préparer pour ses prochains objectifs", a écrit l'équipe WorldTour belge sur Twitter. (Belga)